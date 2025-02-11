Игрок ЦСКА Глебов рассказал о своём состоянии после жёсткого столкновения

19-летний полузащитник ЦСКА Кирилл Глебов рассказал о своём состоянии после травмы, полученной в столкновении с полузащитником «Краснодара» Юрием Газинским в матче за третье место Winline Зимнего кубка РПЛ с «Краснодаром» (1:2).
«Со мной всё уже более‑менее обошлось. Немного могу наступать (на ногу), скоро будем обследоваться и всё будет ясно. Спасибо всем за поддержку и тёплые слова. Жаль, что проиграли, но как говорится, без поражений не бывает побед», — сказал Глебов в видео в своём телеграм‑канале.
Глебов вышел на поле на 62-й минуте матча. Однако уже на 89-й полузащитник получил травму после того, как Газинский наступил на его лодыжку в игровом моменте. Глебов был вынужден покинуть поле. Сотрудникам медштаба ЦСКА пришлось использовать носилки, так как игрок не смог передвигаться самостоятельно.
- 11 февраля 2025
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