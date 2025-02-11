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«Спартак» подписал контракт с аргентинским полузащитником Пабло Солари

«Спартак» подписал контракт с аргентинским полузащитником Пабло Солари
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Во вторник, 11 февраля, «Спартак» подписал контракт с 23-летним полузащитником Пабло Солари из «Ривер Плейт». Соглашение с футболистом рассчитано на 4,5 года. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ходом переговоров.

В сезоне-2024 Пабло сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

«Спартак» после 18 туров Российской Премьер-Лиги располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

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