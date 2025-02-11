Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Эдуард Мор похвалил ЦСКА за проигранный матч с «Краснодаром»

Эдуард Мор похвалил ЦСКА за проигранный матч с «Краснодаром»
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что ЦСКА достойно смотрелся в первом тайме проигранного матча за третье место на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

Winline Зимний Кубок РПЛ . За 3-е место
10 февраля 2025, понедельник. 19:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 2
Краснодар
Краснодар
0:1 Кордоба – 51'     1:1 Жемалетдинов – 67'     1:2 Кордоба – 70'    

«Первый тайм в исполнении ЦСКА был великолепен. Не хватало только нападающего, который будет забивать голы. Наверное, впервые за время работы Марко Николича в ЦСКА стало чётко понятно, какой структуры футбола он добивается от своих футболистов. Я считаю, что после первого тайма ЦСКА должен был вести в счёте», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоялся накануне, 10 февраля. Игра проходила на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживала российская бригада арбитров, которую возглавлял Артём Чистяков. «Краснодар» одержал победу со счётом 2:1. Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».

Материалы по теме
Самый жёсткий момент паузы в РПЛ. Победу «Краснодара» омрачила травма вингера ЦСКА
Самый жёсткий момент паузы в РПЛ. Победу «Краснодара» омрачила травма вингера ЦСКА
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android