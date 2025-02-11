Эдуард Мор похвалил ЦСКА за проигранный матч с «Краснодаром»

Бывший футболист московского «Спартака» Эдуард Мор заявил, что ЦСКА достойно смотрелся в первом тайме проигранного матча за третье место на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«Первый тайм в исполнении ЦСКА был великолепен. Не хватало только нападающего, который будет забивать голы. Наверное, впервые за время работы Марко Николича в ЦСКА стало чётко понятно, какой структуры футбола он добивается от своих футболистов. Я считаю, что после первого тайма ЦСКА должен был вести в счёте», — сказал Мор в эфире «Матч ТВ».

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоялся накануне, 10 февраля. Игра проходила на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживала российская бригада арбитров, которую возглавлял Артём Чистяков. «Краснодар» одержал победу со счётом 2:1. Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».