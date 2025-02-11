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Экс-тренер «Спартака» Абаскаль: слежу за РПЛ и буду счастлив вернуться в Россию

Экс-тренер «Спартака» Абаскаль: слежу за РПЛ и буду счастлив вернуться в Россию
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Бывший главный тренер московского «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что продолжает следить за Российской Премьер-Лигой, а также высказался о своём возможном возвращении в Россию.

— Когда вы устроитесь в новый клуб? Были предложения от клубов РПЛ?
— У меня всё хорошо. Я действительно жду нового сезона. Сейчас я взял паузу и нахожусь в поисках нового проекта. Конечно, слежу за РПЛ и буду очень счастлив вернуться в Россию, — приводит слова Абаскаля «Матч ТВ».

Испанский специалист был назначен на пост главного тренера «Спартака» летом 2022 года. Абаскаль возглавлял красно-белых до апреля 2024 года. За этот период под его руководством московский клуб принял участие в 74 матчах во всех турнирах, в которых 36 раз одержал победу, 15 раз сыграл вничью и 23 раза потерпел поражение.

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