«Зенит» — «Пюник»: стартовый состав сине-бело-голубых
Поделиться
Сегодня, 11 февраля, состоится товарищеский матч, в котором санкт-петербургский «Зенит» сыграет с ереванским «Пюником» (Армения). Игра пройдёт в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 10:00 по московскому времени.
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
11 февраля 2025, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Перерыв
1 : 0
Пюник
Ереван, Армения
1:0 Ерохин – 38'
Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Ду Кейрос, Чистяков, Родригао, Тарасов, Лобов, Ахметов, Ерохин, Мостовой, Горшков, Соболев.
Напомним, на момент зимней паузы «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Сейчас сине-бело-голубые также участвуют в Зимнем Кубке РПЛ. Команда Сергея Семака вышла в финал турнира, где сыграет со «Спартаком» сегодня, 11 февраля.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 февраля 2025
-
10:55
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:18
-
10:17
-
10:13
-
10:07
-
10:07
-
09:55
-
09:54
-
09:50
-
09:44
-
09:39
-
09:31
-
09:27
-
09:26
-
08:30
-
07:46
-
07:45
-
07:26
-
07:23
-
07:02
-
06:50
-
06:44
-
06:41
-
06:26
-
06:21
-
06:19
-
06:00
-
05:59
-
05:51
-
05:43
-
05:35