«Зенит» — «Пюник»: стартовый состав сине-бело-голубых

Сегодня, 11 февраля, состоится товарищеский матч, в котором санкт-петербургский «Зенит» сыграет с ереванским «Пюником» (Армения). Игра пройдёт в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 10:00 по московскому времени.

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Ду Кейрос, Чистяков, Родригао, Тарасов, Лобов, Ахметов, Ерохин, Мостовой, Горшков, Соболев.

Напомним, на момент зимней паузы «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Сейчас сине-бело-голубые также участвуют в Зимнем Кубке РПЛ. Команда Сергея Семака вышла в финал турнира, где сыграет со «Спартаком» сегодня, 11 февраля.