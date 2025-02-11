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«Зенит» — «Пюник»: стартовый состав сине-бело-голубых

«Зенит» — «Пюник»: стартовый состав сине-бело-голубых
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Сегодня, 11 февраля, состоится товарищеский матч, в котором санкт-петербургский «Зенит» сыграет с ереванским «Пюником» (Армения). Игра пройдёт в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 10:00 по московскому времени.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
11 февраля 2025, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Перерыв
1 : 0
Пюник
Ереван, Армения
1:0 Ерохин – 38'    

Стартовый состав «Зенита»: Кержаков, Ду Кейрос, Чистяков, Родригао, Тарасов, Лобов, Ахметов, Ерохин, Мостовой, Горшков, Соболев.

Напомним, на момент зимней паузы «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Сейчас сине-бело-голубые также участвуют в Зимнем Кубке РПЛ. Команда Сергея Семака вышла в финал турнира, где сыграет со «Спартаком» сегодня, 11 февраля.

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