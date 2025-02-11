Игрок «Спартака» Рябчук поделился ожиданиями от игры с «Зенитом»

Защитник «Спартака» Олег Рябчук поделился ожиданиями от финального матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Зенитом». Игра состоится сегодня, 11 февраля, в Абу-Даби, где прошёл весь турнир. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Мы стараемся делать всё, чтобы матчи на зимних сборах были похожи на официальные. Жду, что в матче с «Зенитом» «Спартак» сыграет лучше, чем с «Динамо», — сказал Рябчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» после 18 туров Российской Премьер-Лиги располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.