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Игрок «Спартака» Рябчук поделился ожиданиями от игры с «Зенитом»

Игрок «Спартака» Рябчук поделился ожиданиями от игры с «Зенитом»
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Защитник «Спартака» Олег Рябчук поделился ожиданиями от финального матча Winline Зимнего Кубка РПЛ с «Зенитом». Игра состоится сегодня, 11 февраля, в Абу-Даби, где прошёл весь турнир. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Мы стараемся делать всё, чтобы матчи на зимних сборах были похожи на официальные. Жду, что в матче с «Зенитом» «Спартак» сыграет лучше, чем с «Динамо», — сказал Рябчук в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

«Спартак» после 18 туров Российской Премьер-Лиги располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

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