Соболев может пропустить финал Зимнего Кубка со «Спартаком» из-за матча с «Пюником»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев может пропустить финальный матч Зимнего Кубка с московским «Спартаком», так как принимает участие в контрольной встрече сине-бело-голубых с ереванским «Пюником». Оба матча пройдут сегодня, 11 февраля.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал 11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК Спартак М Москва Не начался Зенит Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Товарищеский матч «Зенит» — «Пюник» начнётся в 10:00 мск, а стартовый свисток встречи со «Спартаком» прозвучит в 19:30 мск.

Соболев перешёл в «Зенит» из московского «Спартака». В нынешнем сезоне Александр сыграл за сине-бело-голубых 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 6 млн.