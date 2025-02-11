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Александр Соболев может пропустить финал Зимнего Кубка между Зенитом и Спартаком

Соболев может пропустить финал Зимнего Кубка со «Спартаком» из-за матча с «Пюником»
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев может пропустить финальный матч Зимнего Кубка с московским «Спартаком», так как принимает участие в контрольной встрече сине-бело-голубых с ереванским «Пюником». Оба матча пройдут сегодня, 11 февраля.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Товарищеский матч «Зенит» — «Пюник» начнётся в 10:00 мск, а стартовый свисток встречи со «Спартаком» прозвучит в 19:30 мск.

Соболев перешёл в «Зенит» из московского «Спартака». В нынешнем сезоне Александр сыграл за сине-бело-голубых 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 6 млн.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
11 февраля 2025, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Перерыв
1 : 0
Пюник
Ереван, Армения
1:0 Ерохин – 38'    
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