Соболев может пропустить финал Зимнего Кубка со «Спартаком» из-за матча с «Пюником»

Нападающий «Зенита» Александр Соболев может пропустить финальный матч Зимнего Кубка с московским «Спартаком», так как принимает участие в контрольной встрече сине-бело-голубых с ереванским «Пюником». Оба матча пройдут сегодня, 11 февраля.
Товарищеский матч «Зенит» — «Пюник» начнётся в 10:00 мск, а стартовый свисток встречи со «Спартаком» прозвучит в 19:30 мск.
Соболев перешёл в «Зенит» из московского «Спартака». В нынешнем сезоне Александр сыграл за сине-бело-голубых 16 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 6 млн.
- 11 февраля 2025
-
10:55
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:18
-
10:17
-
10:13
-
10:07
-
10:07
-
09:55
-
09:54
-
09:50
-
09:44
-
09:39
-
09:31
-
09:27
-
09:26
-
08:30
-
07:46
-
07:45
-
07:26
-
07:23
-
07:02
-
06:50
-
06:44
-
06:41
-
06:26
-
06:21
-
06:19
-
06:00
-
05:59
-
05:51
-
05:43
-
05:35