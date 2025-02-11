«Давайте ещё сыграем с ДПС-никами». Лунёв — о возможном матче России и команды Медиалиги

Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался о возможном проведении товарищеского матча между сборной России и командой Медиалиги. Голкипер в очередной раз подчеркнул, что такая игра сама по себе не имеет смысла.

— Ты несколько раз прибивал Медиалигу, называя возможный матч сборной МФЛ со сборной России «бредом».

— Я не понимаю, как можно в нормальном мире представить, чтобы сборная медиафутбола играла с национальной командой своей страны. Если люди реально допускают, что такой матч может быть, значит, с этим миром что-то не так.

— Почему?

— Ну ты можешь представить, чтобы условная сборная Германии играла со сборной немецкой медиалиги? А у нас об этом почему-то говорят на серьёзных щах, — приводит слова Лунёва Sport24.

Напомним, все российские команды, включая сборные, отстранены от международных турниров решением ФИФА и УЕФА из-за ситуации на Украине с конца февраля 2022 года. С тех пор Россия проводит только товарищеские матчи. В ноябре подопечные Валерия Карпина сыграли с Брунеем (11:0) и с Сирией (4:0), а в сентябре встречались с национальной командой Вьетнама (3:0). Ранее появилась информация, что сборная России летом может сыграть с Беларусью.