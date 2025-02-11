Расписание матчей Winline Зимнего Кубка РПЛ на 11 февраля

Сегодня, 11 февраля, состоится последний игровой день Winline Зимнего Кубка РПЛ. В турнире принимали участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Все игры показывает телеканал «Матч ТВ».

В рамках сегодняшнего игрового дня пройдёт финал турнира:

11 февраля. 19:30 мск. «Зенит» — «Спартак»

По формату турнира команды были разделены на две группы. Сначала каждая команда сыграла с каждой в группе, далее прошли матчи за пятое и третье места. Так, в матче за третье место победил «Краснодар», обыгравший ЦСКА со счётом 2:1. А в игре за 5-е место «Ростов» разгромил «Динамо» — 4:0. В финале же сыграют победители двух групп.

Победителем этого соревнования в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».