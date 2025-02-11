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«Спартак» анонсировал новый трансфер на официальном сайте

«Спартак» анонсировал новый трансфер на официальном сайте
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Московский «Спартак» на своём официальном сайте анонсировал новый трансфер. В «раздевалке» новичком появилась новая футболка с номером «7». Фамилия на футболке пока не указана.

Фото: Скриншот с сайта Спартака

Накануне «Чемпионат» сообщил, что «Спартак» подписал контракт с 23-летним полузащитником Пабло Солари из «Ривер Плейт». Соглашение с футболистом рассчитано на 4,5 года. О сделке может быть объявлено в ближайшее время.

В сезоне-2024 Пабло сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до зимы 2027 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

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