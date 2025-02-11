Кордоба высказался о сравнении с новичком «Спартака» Ливая Гарсией

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба отреагировал на трансфер форварда Ливая Гарсии из АЕКа в «Спартак». Некоторые эксперты стали сравнивать этих нападающих.

«Время покажет, является ли Ливай Гарсия вторым Кордобой. Я полностью сконцентрирован на «Краснодаре». Каждый будет делать свою работу. Я не буду делать этих сравнений», — сказал Кордоба в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Красно-белые объявили о переходе 27-летнего форварда из греческого АЕКа 7 февраля. Действующее трудовое соглашение Гарсии с московским клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 15 млн.