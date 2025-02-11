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Начало прямой трансляции
20:45 Мск
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«Манчестер Сити» — «Реал»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

«Манчестер Сити» — «Реал»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 11 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся английский «Манчестер Сити» и испанский «Реал». Команды будут играть на стадионе «Этихад» в Манчестере (Англия). Встречу обслужит бригада французских арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В прошлом розыгрыше Лиги чемпионов «Реал» и «Манчестер Сити» встречались на стадии 1/4 финала. Первый матч завершился вничью со счётом 3:3. В ответной команды также не сумели выявить победителя в основное время, а в серии послематчевых пенальти сильнее оказался испанский клуб (4:3 по пен.).

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