Агент Даку подтвердил интерес «Локомотива» к игроку

Футбольный агент Харис Факич, представляющий интересы нападающего казанского «Рубина» Мирлинда Даку, подтвердил интерес «Локомотива» к игроку.

«Многие клубы заинтересованы в Даку, не только «Локомотив». По сумме трансфера лучше узнайте в клубе. Я не в курсе», — сказал Факич в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В нынешнем сезоне Даку сыграл за «Рубин» 19 матчей во всех турнирах, в которых отметился девятью забитыми мячами и пятью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 7 млн.