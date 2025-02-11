Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Стад Брестуа 29 — Пари Сен-Жермен. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
20:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Спортинг» — «Боруссия»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

«Спортинг» — «Боруссия»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
Комментарии

Сегодня, 11 февраля, состоится первый стыковой матч Лиги чемпионов УЕФА, в котором встретятся лиссабонский «Спортинг» и дортмундская «Боруссия». Встреча пройдёт на стадионе «Жозе Алваладе» в Португалии. Игру будет обслуживать норвежская бригада арбитров, которую возглавит Эспен Эскос. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Спортинг
Лиссабон, Португалия
Не начался
Боруссия Д
Дортмунд, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Календарь матчей Лиги чемпионов

Отметим, что «Спортинг» завершился общий этап Лиги чемпионов на 23-м месте в турнирной таблице, набрав 11 очков. «Боруссия» стала 10-й (15 очков).

Материалы по теме
«Спортинг» — «Боруссия» Д. Ярче, чем «Ман Сити» — «Реал»
«Спортинг» — «Боруссия» Д. Ярче, чем «Ман Сити» — «Реал»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android