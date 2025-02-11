«Брест» — «ПСЖ»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию
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Сегодня, 11 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся две французские команды «Брест» и «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме (Франция). Встречу обслужит бригада боснийских арбитров во главе с Ирфаном Пельто. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 20:45 МСК
Брест
Брест, Франция
Не начался
ПСЖ
Париж, Франция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Напомним, в составе «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов.
В последний раз эти команды встречались между собой 1 февраля. Встреча в рамках 20-го тура французской Лиги 1 завершилась разгромной победой парижан со счётом 5:2.
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