«Брест» — «ПСЖ»: во сколько матч Лиги чемпионов, где смотреть прямую трансляцию

Сегодня, 11 февраля, состоится матч 1/16 финала Лиги чемпионов, в котором встретятся две французские команды «Брест» и «Пари Сен-Жермен». Команды будут играть на стадионе «Стад дю Рудуру» в Генгаме (Франция). Встречу обслужит бригада боснийских арбитров во главе с Ирфаном Пельто. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. В прямом эфире игру покажет онлайн-кинотеатр Okko.

Напомним, в составе «ПСЖ» выступает российский голкипер Матвей Сафонов.

В последний раз эти команды встречались между собой 1 февраля. Встреча в рамках 20-го тура французской Лиги 1 завершилась разгромной победой парижан со счётом 5:2.