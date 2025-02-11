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Игрок «Ростова» Байрамян рассказал, по кому скучает на зимних сборах

Игрок «Ростова» Байрамян рассказал, по кому скучает на зимних сборах
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Полузащитник «Ростова» Хорен Байрамян рассказал, по кому скучает на зимних учебно-тренировочных сборах. Футболист признался, что хотел бы съездить в гости к своей семье. При этом он отметил хорошие условия для тренировок в Абу-Даби.

«На сборах я больше всего скучаю по родителям. Я бы поехал и увидел родителей, брата, семью свою! А так как сейчас в России холодно и ещё есть три недели до старта, я бы их увидел, своё скучание закрыл и вернулся к работе (улыбается). В Абу-Даби хорошие условия. Тренируйся и играй. Класс!» — сказал Байрамян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

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