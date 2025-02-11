Буффон: при Конте я был первым вратарём в Италии, кто играл ногами

Экс-голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон высказался о современных требованиях к вратарям и поделился воспоминаниями об игре под руководством нынешнего наставника «Наполи» Антонио Конте.

«В первый год Конте я был первым вратарём в Италии, который играл ногами, потому что он никогда не хотел выбивать мяч. Мы были первой командой, предлагающей такие выходы через пас, потому что раньше этих запросов не было. Он предложил что-то новое, не связанное с традициями, и ему это удалось довольно хорошо. Я думаю, что это можно сделать и сейчас с Тьяго Моттой», — цитирует Буффона Calciomercato.

Итальянский специалист Антонио Конте возглавлял «Ювентус» с июля 2011 по июль 2014 года. Под его управлением команда трижды стала чемпионом Италии (2011/2012, 2012/2013 и 2013/2014). Перед стартом текущего сезона Конте возглавил «Наполи».

«Ювентус» с лета прошлого года возглавляет бывший наставник «Болоньи» Тьяго Мотта. После 24 туров «Ювентус» занимает пятое место в турнирной таблице Серии А, в активе команды 43 очка. «Наполи» с Конте возглавляет чемпионскую гонку с 55 очками. Отрыв от «Аталанты» составляет одно очко.