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Андрей Лунёв: не понимаю, почему кому-то интересно мнение Заремы

Андрей Лунёв: не понимаю, почему кому-то интересно мнение Заремы
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Вратарь московского «Динамо» Андрей Лунёв высказался о спутнице бывшего президента «Спартака» Леонида Федуна Зареме Салиховой, которая ранее раскритиковала голкипера бело-голубых и команду Марцела Лички.

«Я по-прежнему не понимаю, почему кому-то интересно мнение Заремы? Она была женой президента клуба, и всё. К её персоне неоправданно повышенное внимание», — приводит слова Лунёва Sport24.

Лунёву 33 года, за «Динамо» он выступает с лета 2024-го. В нынешнем сезоне голкипер провёл 16 матчей во всех турнирах, пропустив 17 голов. Четыре встречи россиянин провёл «на ноль». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лунёва в € 1,5 млн. Действующий контракт вратаря с «Динамо» рассчитан до конца июня 2026 года. Ранее Лунёв играл за «Уфу», «Зенит» и леверкузенский «Байер».

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