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Капитан «Краснодара» Сперцян назвал имена лучших игроков европейских топ-чемпионатов

Капитан «Краснодара» Сперцян назвал имена лучших игроков европейских топ-чемпионатов
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Полузащитник «Краснодара» и национальной команды Армении Эдуард Сперцян назвал имена лучших футболистов европейских топ-чемпионатов, РПЛ и армянской лиги, а также заявил, что Лионель Месси является лучшим игроком в истории футбола.

«Лучший игрок за всю историю футбола — Лионель Месси. Лучший игрок прямо сейчас — Мохамед Салах. Лучший игрок Бундеслиги — Йозуа Киммих. Лучший игрок Ла Лиги — Джуд Беллингем. Лучший игрок Серии А — Лаутаро Мартинес. Лучший игрок РПЛ — Джон Кордоба. Лучший игрок армянской лиги — Огньен Чанчаревич», — приводит слова Сперцяна «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Сперцян сыграл за «Краснодар» 25 матчей во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего футболиста составляет € 20 млн.

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