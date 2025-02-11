Форвард «Реала» Родриго поделился ожиданиями от матча ЛЧ с «Манчестер Сити»

Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в стыковом раунде Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Встреча состоится сегодня, 11 февраля.

«Как всегда, играть против них очень сложно. Первая игра оказывает большое давление, и мы знаем, что она будет сложной. Мы должны иметь тот менталитет, который был у нас в прошлом сезоне. Почти все команды, которые приезжают сюда, немного страдают из-за особенностей их игроков, которые больше владеют мячом. Я всегда буду делать свою работу и готов к любому исходу», — приводит слова Родриго Marca.