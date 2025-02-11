Форвард «Реала» Родриго поделился ожиданиями от матча ЛЧ с «Манчестер Сити»
Поделиться
Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в стыковом раунде Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Встреча состоится сегодня, 11 февраля.
Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Как всегда, играть против них очень сложно. Первая игра оказывает большое давление, и мы знаем, что она будет сложной. Мы должны иметь тот менталитет, который был у нас в прошлом сезоне. Почти все команды, которые приезжают сюда, немного страдают из-за особенностей их игроков, которые больше владеют мячом. Я всегда буду делать свою работу и готов к любому исходу», — приводит слова Родриго Marca.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 февраля 2025
-
12:22
-
12:15
-
12:04
-
12:01
-
11:55
-
11:49
-
11:42
-
11:39
-
11:39
-
11:32
-
11:17
-
10:55
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:18
-
10:17
-
10:13
-
10:07
-
10:07
-
09:55
-
09:54
-
09:50
-
09:44
-
09:39
-
09:31
-
09:27
-
09:26
-
08:30
-
07:46
-
07:45
-
07:26
-
07:23
-
07:02