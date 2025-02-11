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Форвард «Реала» Родриго поделился ожиданиями от матча ЛЧ с «Манчестер Сити»

Форвард «Реала» Родриго поделился ожиданиями от матча ЛЧ с «Манчестер Сити»
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Крайний нападающий мадридского «Реала» Родриго Гоэс поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Манчестер Сити» в стыковом раунде Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Встреча состоится сегодня, 11 февраля.

Лига чемпионов . Стыковые матчи. 1-й матч
11 февраля 2025, вторник. 23:00 МСК
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Как всегда, играть против них очень сложно. Первая игра оказывает большое давление, и мы знаем, что она будет сложной. Мы должны иметь тот менталитет, который был у нас в прошлом сезоне. Почти все команды, которые приезжают сюда, немного страдают из-за особенностей их игроков, которые больше владеют мячом. Я всегда буду делать свою работу и готов к любому исходу», — приводит слова Родриго Marca.

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