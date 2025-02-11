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«Спартак» — «Зенит»: во сколько финал Winline Зимнего Кубка РПЛ, где смотреть трансляцию

«Спартак» — «Зенит»: во сколько финал Winline Зимнего Кубка РПЛ, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 11 февраля, состоится финальный матч Winline Зимнего Кубка РПЛ, в котором встретятся московский «Спартак» и санкт-петербургский «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслужит российская бригада арбитров, которую возглавит Кирилл Левников. Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи. В прямом эфире игру покажут телеканалы «Матч ТВ» и «Матч Премьер».

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, в турнире принимали участие шесть клубов РПЛ. На шестой строчке финишировало московское «Динамо», на пятой — «Ростов». Четвёртое место занял ПФК ЦСКА, который в очном матче за бронзу уступил «Краснодару». Первое и второе место разыграют «Спартак» и «Зенит».

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».

Winline Зимний Кубок РПЛ: Календарь
Winline Зимний Кубок РПЛ: Таблица
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