Анатолий Тимощук сыграл за «Зенит» в матче с «Пюником»

45-летний тренер «Зенита» Анатолий Тимощук принял участие в товарищеском матче, в котором сине-бело-голубые играли с ереванским «Пюником» (2:0).

Тимощук появился на поле на 74-й минуте, заменив Юрия Горшкова. Тренер «Зенита» не сумел отметиться результативными действиями.

В составе петербургского клуба полузащитник провёл 150 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал пять голевых передач. Вместе с «Зенитом» Тимощук стал семикратным чемпионом России, обладателем Кубка и пяти Суперкубков страны, а также победителем Кубка и Суперкубка УЕФА. Также экс-полузащитник выступал за «Шахтёр», «Баварию» и «Кайрат».