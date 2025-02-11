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Анатолий Тимощук сыграл за «Зенит» в матче с «Пюником»

Анатолий Тимощук сыграл за «Зенит» в матче с «Пюником»
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45-летний тренер «Зенита» Анатолий Тимощук принял участие в товарищеском матче, в котором сине-бело-голубые играли с ереванским «Пюником» (2:0).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
11 февраля 2025, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Пюник
Ереван, Армения
1:0 Ерохин – 38'     2:0 Соболев – 86'    

Тимощук появился на поле на 74-й минуте, заменив Юрия Горшкова. Тренер «Зенита» не сумел отметиться результативными действиями.

В составе петербургского клуба полузащитник провёл 150 матчей, в которых забил 18 мячей и отдал пять голевых передач. Вместе с «Зенитом» Тимощук стал семикратным чемпионом России, обладателем Кубка и пяти Суперкубков страны, а также победителем Кубка и Суперкубка УЕФА. Также экс-полузащитник выступал за «Шахтёр», «Баварию» и «Кайрат».

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