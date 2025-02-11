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Капленко: белорусским клубам будет сложно в РПЛ, «Динамо» Минск было бы на 12-13-м месте

Капленко: белорусским клубам будет сложно в РПЛ, «Динамо» Минск было бы на 12-13-м месте
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Полузащитник подмосковных «Химок» Кирилл Капленко считает, что белорусским клубам было бы сложно проявить себя в РПЛ, если бы чемпионаты России и Беларуси объединились. Так, по словам Капленко, минское «Динамо» вряд ли бы заняло место выше 12-го.

— Может быть, идея интересная. Но уровень чемпионатов разный, многим белорусским командам было бы сложно конкурировать в РПЛ.

— Возьмём в качестве примера лучшие белорусские клубы — «Динамо» Минск, БАТЭ, «Неман». На каком уровне в РПЛ они могли бы быть?
— Я бы поставил минское «Динамо» на 12-13-е место. И это сильнейший клуб Беларуси, — приводит слова Капленко «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

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