Гол Соболева помог «Зениту» обыграть ереванский «Пюник»

Завершился товарищеский матч, в котором санкт-петербургский «Зенит» играл с ереванским «Пюником» (Армения). Встреча проходила в рамках зимних учебно-тренировочных сборов. Команды играли на тренировочном поле отеля «Эмирейтс Палас» (Абу-Даби, ОАЭ). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:00 по московскому времени. Российский клуб одержал победу со счётом 2:0.
Первый гол в матче был забит на 38-й минуте. Его автором стал полузащитник «Зенита» Александр Ерохин. На 86-й минуте форвард Александр Соболев отправил второй мяч в ворота команды из Еревана.
Напомним, на момент зимней паузы «Зенит» занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. Сейчас сине-бело-голубые также участвуют в Winline Зимнем Кубке РПЛ. Команда Сергея Семака вышла в финал турнира, где сыграет со «Спартаком» сегодня, 11 февраля.
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