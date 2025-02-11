Украинские защитники «Пюника» не приняли участия в матче с «Зенитом»
Поделиться
Украинские защитники ереванского «Пюника» Антон Братков и Сергей Вакуленко не приняли участия в товарищеском матче с «Зенитом».
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
11 февраля 2025, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Пюник
Ереван, Армения
1:0 Ерохин – 38' 2:0 Соболев – 86'
Отметим, что оба игрока являются основными футболистами клуба из Армении. В нынешнем сезоне Братков принял участие в 18 матчах «Пюника» во всех турнирах, проведя на поле 1493 минуты. Вакуленко сыграл в 15 встречах, в которых отдал одну результативную передачу. В общей сложности Сергей провёл на поле 1172 минуты.
Команды играли на тренировочном поле отеля «Эмирейтс Палас» (Абу-Даби, ОАЭ). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:00 по московскому времени. Российский клуб одержал победу со счётом 2:0.
Материалы по теме
Комментарии
- 11 февраля 2025
-
12:22
-
12:15
-
12:04
-
12:01
-
11:55
-
11:49
-
11:42
-
11:39
-
11:39
-
11:32
-
11:17
-
10:55
-
10:45
-
10:40
-
10:30
-
10:25
-
10:18
-
10:17
-
10:13
-
10:07
-
10:07
-
09:55
-
09:54
-
09:50
-
09:44
-
09:39
-
09:31
-
09:27
-
09:26
-
08:30
-
07:46
-
07:45
-
07:26
-
07:23
-
07:02