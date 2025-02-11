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Украинские защитники «Пюника» не приняли участия в матче с «Зенитом»

Украинские защитники «Пюника» не приняли участия в матче с «Зенитом»
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Украинские защитники ереванского «Пюника» Антон Братков и Сергей Вакуленко не приняли участия в товарищеском матче с «Зенитом».

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
11 февраля 2025, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Пюник
Ереван, Армения
1:0 Ерохин – 38'     2:0 Соболев – 86'    

Отметим, что оба игрока являются основными футболистами клуба из Армении. В нынешнем сезоне Братков принял участие в 18 матчах «Пюника» во всех турнирах, проведя на поле 1493 минуты. Вакуленко сыграл в 15 встречах, в которых отдал одну результативную передачу. В общей сложности Сергей провёл на поле 1172 минуты.

Команды играли на тренировочном поле отеля «Эмирейтс Палас» (Абу-Даби, ОАЭ). Стартовый свисток арбитра прозвучал в 10:00 по московскому времени. Российский клуб одержал победу со счётом 2:0.

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