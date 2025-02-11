Александр Соболев забил четвёртый гол за «Зенит» за время зимних сборов

Нападающий «Зенита» Александр Соболев отметился забитым мячом в товарищеском матче с ереванским «Пюником», который прошёл сегодня, 11 февраля, в ОАЭ.

Видео из телеграм-канала «Зенита»

Таким образом, 27-летний форвард забил свой четвёртый гол в шести товарищеских матчах за команду Сергея Семака в текущее зимнее межсезонье. Ранее он отличился в играх со сборной Иордании (1:0), с московским «Динамо» (1:3) и ЦСКА (2:2 (4:1 пен.)).

Соболев перешёл в «Зенит» из московского «Спартака». В нынешнем сезоне Александр сыграл за сине-бело-голубых 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 6 млн.