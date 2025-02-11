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Александр Соболев забил четвёртый гол за «Зенит» за время зимних сборов

Александр Соболев забил четвёртый гол за «Зенит» за время зимних сборов
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Нападающий «Зенита» Александр Соболев отметился забитым мячом в товарищеском матче с ереванским «Пюником», который прошёл сегодня, 11 февраля, в ОАЭ.

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
11 февраля 2025, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Пюник
Ереван, Армения
1:0 Ерохин – 38'     2:0 Соболев – 86'    

Видео из телеграм-канала «Зенита»

Таким образом, 27-летний форвард забил свой четвёртый гол в шести товарищеских матчах за команду Сергея Семака в текущее зимнее межсезонье. Ранее он отличился в играх со сборной Иордании (1:0), с московским «Динамо» (1:3) и ЦСКА (2:2 (4:1 пен.)).

Соболев перешёл в «Зенит» из московского «Спартака». В нынешнем сезоне Александр сыграл за сине-бело-голубых 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и одной результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с нынешним клубом рассчитано до лета 2027 года с опцией продления ещё на один год. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 27-летнего футболиста составляет € 6 млн.

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