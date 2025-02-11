Семшов: злого умысла против Глебова в действиях Газинского точно не было

Бывший футболист «Динамо» и «Торпедо» Игорь Семшов прокомментировал эпизод с травмой полузащитника ЦСКА Кирилла Глебова в матче с «Краснодаром» за третье место на Winline Зимнем Кубке РПЛ.

«Злого умысла в действиях Газинского точно не было, но, безусловно, можно было не делать захват, а немножко придержать и отпустить футболиста ЦСКА. Футболисты «Краснодара» наверняка уже успевали вернуться в оборону», — заявил Семшов в эфире «Матч ТВ».

Матч между ЦСКА и «Краснодаром» состоялся накануне, 10 февраля. Игра проходила на стадионе «Аль-Нахайян» (Абу-Даби, ОАЭ). Встречу обслуживала российская бригада арбитров, которую возглавлял Артём Чистяков. «Краснодар» одержал победу со счётом 2:1. Напомним, в турнире принимают участие московские «Спартак», «Динамо» и ЦСКА, а также санкт-петербургский «Зенит», «Краснодар» и «Ростов». Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».