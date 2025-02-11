«КАМАЗ» подписал контракт с воспитанником «Краснодара»

Российский полузащитник Илья Жигулёв продолжит карьеру в составе «КАМАЗа». О заключении контракта с 29-летним полузащитником сообщила пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что контракт Жигулёва с «КАМАЗом» будет рассчитан до лета 2025 года. В минувшем сезоне воспитанник «Краснодара» провёл 16 матчей в составе «Пари НН» в РПЛ и Кубке России, в которых отметился одной результативной передачей. Вторую половину сезона-2023/2024 хавбек пропустил из-за разрыва крестообразной связки колена.

В турнирной таблице Первой лиги «КАМАЗ» занимает 13-е место. В 21 матче первой части сезона подопечные Ильдара Ахметзянова набрали 22 очка. Отрыв от зоны вылета составляет три очка.