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Ерохин заявил, что «Зенит» способен изменить расстановку сил в турнирной таблице РПЛ

Ерохин заявил, что «Зенит» способен изменить расстановку сил в турнирной таблице РПЛ
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин уверен, что сине-бело-голубые смогут поправить своё турнирное положение по ходу весенней части сезона РПЛ. На паузу «Зенит» ушёл, занимая второе место в таблице.

«Сейчас важный этап подготовки ко второй части чемпионата, мы должны подготовиться хорошо. И хорошо, что всё зависит от нас и всё в наших руках, и мы уверены, что сможем изменить расстановку сил в турнирной таблице», — приводит слова Ерохина «РБ Спорт».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

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