Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, какую зарплату будет получать Пабло Солари в «Спартаке»

Стало известно, какую зарплату будет получать Пабло Солари в «Спартаке»
Комментарии

23-летний полузащитник «Ривер Плейт» Пабло Солари будет зарабатывать в «Спартаке» от € 2 млн в год, сообщает известный инсайдер Иван Карпов в своём телеграм-канале.

Ранее «Чемпионат» сообщал, что «Спартак» подписал контракт с аргентинским полузащитником Пабло Солари сроком на 4,5 года. В сезоне-2024 Пабло сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

«Спартак» после 18 туров Российской Премьер-Лиги располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

Материалы по теме
Стало известно, почему Солари до сих пор не присоединился к «Спартаку» — источник
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android