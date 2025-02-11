«Зенит» дополнительно ничего не тратит». Мостовой — о работе клуба на трансферном рынке

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о тратах сине-бело-голубых на трансферы этой зимой. Напомним, в это трансферное окно к команде Сергея Семака присоединился вингер Луис Энрике, а также вернулся из аренды защитник Ванья Дркушич. Сообщалось также, что «Зенит» был близок к приобретению футболиста «Браги» Родриго Саласара.

– Многие критикуют «Зенит» за потенциальные зимние траты. Что можешь на это ответить?

– Для меня это странно, потому что, как я понимаю, «Зенит», по сути, ничего дополнительно не тратит. В этом году «Зениту» исполняется 100 лет, к тому же можно побить рекорд по количеству чемпионств подряд. Поэтому для меня зимние трансферы абсолютно ожидаемы, — приводит слова Мостового Sports.ru.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.