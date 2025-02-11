Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Зенит» дополнительно ничего не тратит». Мостовой — о работе клуба на трансферном рынке

«Зенит» дополнительно ничего не тратит». Мостовой — о работе клуба на трансферном рынке
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник санкт-петербургского «Зенита» Андрей Мостовой высказался о тратах сине-бело-голубых на трансферы этой зимой. Напомним, в это трансферное окно к команде Сергея Семака присоединился вингер Луис Энрике, а также вернулся из аренды защитник Ванья Дркушич. Сообщалось также, что «Зенит» был близок к приобретению футболиста «Браги» Родриго Саласара.

– Многие критикуют «Зенит» за потенциальные зимние траты. Что можешь на это ответить?
– Для меня это странно, потому что, как я понимаю, «Зенит», по сути, ничего дополнительно не тратит. В этом году «Зениту» исполняется 100 лет, к тому же можно побить рекорд по количеству чемпионств подряд. Поэтому для меня зимние трансферы абсолютно ожидаемы, — приводит слова Мостового Sports.ru.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

Материалы по теме
Ерохин заявил, что «Зенит» способен изменить расстановку сил в турнирной таблице РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android