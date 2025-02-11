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Олег Рябчук: хочу стать чемпионом со «Спартаком»

Олег Рябчук: хочу стать чемпионом со «Спартаком»
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Защитник «Спартака» Олег Рябчук заявил, что хочет стать чемпионом Российской Премьер-Лиги с московским клубом.

— «Зенит» и «Спартак» два главных претендента на чемпионство?
— Я не знаю, кто борется со «Спартаком» за чемпионство, но хочу выиграть. Хочу бороться и стать чемпионом РПЛ, — сказал Олег Рябчук в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург».

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