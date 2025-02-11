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Защитник «Зенита» Чистяков высказался о победе над «Пюником»

Защитник «Зенита» Чистяков высказался о победе над «Пюником»
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Футболист санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков прокомментировал победу своей команды в матче с ереванским «Пюником» (2:0).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
11 февраля 2025, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Пюник
Ереван, Армения
1:0 Ерохин – 38'     2:0 Соболев – 86'    

— Непростой матч, непростые 90 минут. Расскажите нам о ваших впечатлениях.
— Вы правы, это было вдвойне тяжело, потому что лично для меня в жару играть — это очень сильная нагрузка. Слава богу, выдержали этот темп. Понимали, что «Пюник» — команда работоспособная, будет очень много бегать, прессинговать. Мы справились и с жарой, и с темпом и одержали, думаю, заслуженную победу. Главное — сзади сыграли «на ноль» — для защитников и вратаря это приятно. В принципе, думаю, результатом можно быть довольным.

— Вы сказали про прессинг. Как с ним приходилось справляться?
— В какие-то моменты нужно было играть попроще, потому что когда много бегаешь за мячом и часто его теряешь, усталость накапливается, и в эти моменты нужно играть подлиннее, а где-то побольше контролировать мяч и правильно выходить из обороны, чтобы соперник больше бегал, уставал. В принципе, мы придерживались такой тактики, — приводит слова Чистякова официальный сайт клуба.

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