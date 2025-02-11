«Манчестер Юнайтед» готов отдать Каземиро в аренду «Фламенго» — Жорже Никола

Бразильский «Фламенго» рассматривает возможность перехода полузащитника Каземиро из «Манчестер Юнайтед», сообщает Transfer News Live в соцсети Х (ранее Twitter) со ссылкой на журналиста Жорже Никола.

По информации источника, английский клуб согласен отдать 32-летнего бразильца в аренду и покрыть большую часть его зарплаты.

В нынешнем сезоне Каземиро принял участие в 24 матчах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 12 млн.