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Эдуард Мор: у «Спартака» сейчас самая понятная игра, а «Зенит» находится в поиске

Эдуард Мор: у «Спартака» сейчас самая понятная игра, а «Зенит» находится в поиске
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор поделился ожиданиями от предстоящего матча между красно-белыми и «Зенитом» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» и «Зенит» — самые сильные команды на Зимнем Кубке РПЛ. «Спартак» все матчи играет основным составом, а запасные выходят только в конце. То есть наигрывается основной состав — это большой плюс. Если ничего не произойдёт, «Спартак» начнёт весеннюю часть уже в форме. В этом плане я совершенно не понимаю, что наигрывает «Динамо». Будет интересно посмотреть, что получится.

В сезоне всё может быть по-другому, но у «Спартака» сейчас самая понятная игра и стабильный состав. В этом отношении «Спартак» можно даже назвать небольшим фаворитом в матче с «Зенитом». У «Зенита» есть состав, но он не определён полностью. У команды есть гуляющие позиции и по футболистам, и по тому, кого и где использовать. «Зенит» находится в поиске. Как показывает практика, Семак любит, чтобы у него было несколько вариантов. «Спартак» ничего не ищет, а закрепляет то, что есть. В этом сейчас преимущество красно-белых», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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