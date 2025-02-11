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Агент Солари подтвердил, что игрок подписал контракт со «Спартаком»

Агент Солари подтвердил, что игрок подписал контракт со «Спартаком»
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Футбольный агент Ариэль Кипершмид, представляющий интересы полузащитника «Ривер Плейт» Пабло Солари, подтвердил, что игрок подписал контракт с московским «Спартаком».

«Да, Солари подписал контракт со «Спартаком», — сказал Кипершмид в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

В сезоне-2024 Пабло сыграл за «Ривер Плейт» 22 матча во всех турнирах, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной результативной передачей. Согласно информации, представленной на интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость 23-летнего футболиста составляет € 7 млн.

«Спартак» после 18 туров Российской Премьер-Лиги располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка.

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