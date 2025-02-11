Лунёв: хочу выиграть в «Динамо» чемпионство, Кубок и ещё Суперкубок в этом сезоне

Голкипер московского «Динамо» Андрей Лунёв заявил, что желает выиграть вместе с бело-голубыми Российскую Премьер-Лигу, Кубок и Суперкубок страны. Вратарь отметил, что хотел бы выиграть эти три трофея по итогам нынешнего сезона.

— У тебя есть мечта?

— Хочу сорвать бинго в «Динамо» — выиграть чемпионство и Кубок и ещё Суперкубок. Желательно прям в этом сезоне, всё в наших руках.

— И финальное. Где Андрей Лунёв будет через пять лет?

— В России. Надеюсь, буду ещё играть! — приводит слова Лунёва Sport24.

Лунёву 33 года, за «Динамо» он выступает с лета 2024-го. В нынешнем сезоне голкипер провёл 16 матчей во всех турнирах, пропустив 17 голов. Четыре встречи россиянин провёл «на ноль». Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Лунёва в € 1,5 млн. Действующий контракт вратаря с «Динамо» рассчитан до конца июня 2026 года. Ранее Лунёв играл за «Уфу», «Зенит» и леверкузенский «Байер».