«Вышел и помог». Защитник «Зенита» Чистяков — об игре Тимощука в матче с «Пюником»
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Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о том, что 45-летний тренер сине-бело-голубых Анатолий Тимощук принял участие в матче с ереванским «Пюником» (2:0).
Товарищеские матчи (клубы) — 2025
11 февраля 2025, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Пюник
Ереван, Армения
1:0 Ерохин – 38' 2:0 Соболев – 86'
— Анатолий Тимощук появился на поле во втором тайме. Как игралось с ним?
— В принципе, нормально. Анатолий Александрович всегда в прекрасной форме, всегда готов. Игрок и тренер такого класса даже в свои 46 не испортит картины. Сегодня он вышел на поле и помог, — приводит слова Чистякова официальный сайт клуба.
Тимощук появился на поле на 74-й минуте, заменив Юрия Горшкова. Тренер «Зенита» не сумел отметиться результативными действиями.
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