Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Вышел и помог». Защитник «Зенита» Чистяков — об игре Тимощука в матче с «Пюником»

«Вышел и помог». Защитник «Зенита» Чистяков — об игре Тимощука в матче с «Пюником»
Комментарии

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о том, что 45-летний тренер сине-бело-голубых Анатолий Тимощук принял участие в матче с ереванским «Пюником» (2:0).

Товарищеские матчи (клубы) — 2025
11 февраля 2025, вторник. 10:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
2 : 0
Пюник
Ереван, Армения
1:0 Ерохин – 38'     2:0 Соболев – 86'    

— Анатолий Тимощук появился на поле во втором тайме. Как игралось с ним?
— В принципе, нормально. Анатолий Александрович всегда в прекрасной форме, всегда готов. Игрок и тренер такого класса даже в свои 46 не испортит картины. Сегодня он вышел на поле и помог, — приводит слова Чистякова официальный сайт клуба.

Тимощук появился на поле на 74-й минуте, заменив Юрия Горшкова. Тренер «Зенита» не сумел отметиться результативными действиями.

Материалы по теме
Защитник «Зенита» Чистяков высказался о победе над «Пюником»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android