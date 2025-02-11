«Вышел и помог». Защитник «Зенита» Чистяков — об игре Тимощука в матче с «Пюником»

Защитник санкт-петербургского «Зенита» Дмитрий Чистяков высказался о том, что 45-летний тренер сине-бело-голубых Анатолий Тимощук принял участие в матче с ереванским «Пюником» (2:0).

— Анатолий Тимощук появился на поле во втором тайме. Как игралось с ним?

— В принципе, нормально. Анатолий Александрович всегда в прекрасной форме, всегда готов. Игрок и тренер такого класса даже в свои 46 не испортит картины. Сегодня он вышел на поле и помог, — приводит слова Чистякова официальный сайт клуба.

Тимощук появился на поле на 74-й минуте, заменив Юрия Горшкова. Тренер «Зенита» не сумел отметиться результативными действиями.