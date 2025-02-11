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Эдуард Мор объяснил, почему «Спартак» правильно совершает дорогие трансферы

Эдуард Мор объяснил, почему «Спартак» правильно совершает дорогие трансферы
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Бывший футболист «Спартака» Эдуард Мор объяснил, почему красно-белые поступают правильно, совершая дорогостоящие приобретения.

«Нет ощущения, что, если «Спартак» не возьмёт чемпионство, это будет провалом. Будет провал, если команда не будет бороться за первое место. В футболе зачастую всё решается в одном моменте. Деньги в футбол не играют. «Спартак» и ранее брал футболистов за € 10-12 млн — ничего не было. У «Спартака» правильная политика — они берут сильных футболистов. Сколько можно брать тех, кто не усиливает состав? Нужно брать дорогих футболистов, иначе зачем их вообще брать?

Давайте напомню про «Манчестер Сити». Поначалу с Гвардиолой они делали безумные траты, но ничего не выигрывали. Потребовалось время, чтобы всё развивать. Не работает в футболе так, что если ты купил всех футболистов, то обязательно выиграешь», — сказал Мор в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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