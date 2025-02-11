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«Пари НН» отдал Кутателадзе в аренду в «Динамо» Тбилиси

«Пари НН» отдал Кутателадзе в аренду в «Динамо» Тбилиси
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Футбольный клуб «Пари НН» отдал нападающего Николаза Кутателадзе в аренду в тбилисское «Динамо». Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Всю зарплату покроет нижегородский клуб.

23‑летний Николоз Кутателадзе находился в академии «ПСЖ» с 2017 по 2018 год. В сентябре 2023‑го футболист подписал контракт с «Пари НН» на три года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей.

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