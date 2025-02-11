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«Желание остаться есть». Гаич — о новом контракте с ЦСКА

«Желание остаться есть». Гаич — о новом контракте с ЦСКА
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Сербский защитник ЦСКА Милан Гаич ответил на вопрос о возможном продлении контракта с московским клубом. Действующее соглашение футболиста с армейцами рассчитано до конца июня 2025 года и имеет опцию продления ещё на 12 месяцев.

– Вы – один из лидеров команды, но контракт ещё не продлён. Соответственно, появляются некие переживания касательно будущего в клубе.
– Я знаю. Вопрос не ко мне. Желание остаться есть, но в будущем будет точно видно, — приводит слова Гаича «Советский спорт».

Гаичу 29 лет, за ЦСКА он выступает с 2022 года. В нынешнем сезоне серб провёл 19 матчей во всех турнирах и забил один гол. Авторитетный интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Гаича в € 4 млн. Ранее Милан играл за «Црвену Звезду» и французский «Бордо». ЦСКА после 18 туров РПЛ нынешнего сезона занимает шестое место в турнирной таблице.

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