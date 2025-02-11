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В «Пари НН» отреагировали на информацию об уходе Кутателадзе в аренду в «Динамо» Тбилиси

В «Пари НН» отреагировали на информацию об уходе Кутателадзе в аренду в «Динамо» Тбилиси
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Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов отреагировал на информацию об уходе нападающего Николоза Кутателадзе в аренду в тбилисское «Динамо».

«По Кутателадзе находимся в переговорах. Пока преждевременно говорить о чём-то конкретном», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

23‑летний Николоз Кутателадзе находился в академии «ПСЖ» с 2017 по 2018 год. В сентябре 2023‑го футболист подписал контракт с «Пари НН» на три года. В нынешнем сезоне форвард принял участие в пяти матчах во всех турнирах, в которых отдал одну голевую передачу. «Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025.

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