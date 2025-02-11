Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

В «Пари НН» рассказали, планируют ли ещё приобретать игроков в зимнее трансферное окно

В «Пари НН» рассказали, планируют ли ещё приобретать игроков в зимнее трансферное окно
Комментарии

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, планирует ли клуб приобретать ещё новых игроков в зимнее трансферное окно.

«Мы усилились достаточно ёмко, как и планировали. В планах ещё есть футболисты, в том числе уже прорабатываем летнее трансферное окно. Зайдут ли новые игроки зимой — пока под вопросом», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, текущей зимой состав «Пари НН» пополнили Вячеслав Грулёв, Александр Кокшаров, Тьяго Весино, Хуан Кастильо и Илья Агапов.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей.

Материалы по теме
В «Пари НН» отреагировали на информацию об уходе Кутателадзе в аренду в «Динамо» Тбилиси
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android