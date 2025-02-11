В «Пари НН» рассказали, планируют ли ещё приобретать игроков в зимнее трансферное окно

Генеральный директор «Пари НН» Давид Мелик-Гусейнов рассказал, планирует ли клуб приобретать ещё новых игроков в зимнее трансферное окно.

«Мы усилились достаточно ёмко, как и планировали. В планах ещё есть футболисты, в том числе уже прорабатываем летнее трансферное окно. Зайдут ли новые игроки зимой — пока под вопросом», — сказал Мелик-Гусейнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, текущей зимой состав «Пари НН» пополнили Вячеслав Грулёв, Александр Кокшаров, Тьяго Весино, Хуан Кастильо и Илья Агапов.

«Пари Нижний Новгород» занимает 12-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2024/2025. Команда набрала 16 очков за 18 матчей.