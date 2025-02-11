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«Все в «Зените» старались помочь ему». Ерохин высказался о Соболеве

«Все в «Зените» старались помочь ему». Ерохин высказался о Соболеве
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Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин высказался о нападающем сине-бело-голубых Александре Соболеве. Хавбек заявил, что вся команда пыталась помочь форварду адаптироваться. Теперь от Соболева ждут проявления своих лучших качеств во второй половине сезона.

«Конечно, для Александра Соболева переход был непростой, и, можно сказать, немножко затянувшийся, наверное. Все старались помочь ему как можно быстрее адаптироваться, чтобы он мог не думать о каких-то посторонних вещах, а сконцентрироваться именно на работе. Поэтому надеюсь, что сейчас он проведёт полноценный сбор и во второй части чемпионата уже проявит свои лучшие качества», — приводит слова Ерохина интернет-портал «РБ Спорт».

Напомним, Соболев перебрался в «Зенит» прошлым летом из «Спартака». С тех пор он забил лишь один гол за новую команду в официальных матчах. Однако на зимних сборах Александр уже отметился четырьмя забитыми мячами в товарищеских играх.

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