Фигуристка Медведева: «Динамо» поборется за чемпионство в этом сезоне РПЛ

Известная российская фигуристка Евгения Медведева смотрит каждый матч футбольного клуба «Динамо» Москва и верит, что бело-голубые поборются за чемпионство в текущем сезоне Российской Премьер-Лиги.

«Я смотрю каждый матч, вживую на стадионе — по возможности, а так в трансляции или повторе. Я думаю, что «Динамо» как минимум серьёзно поборется за чемпионство, но загадывать точно не буду. Просто пожелаю ребятам выносливости и сил во второй половине сезона», — приводит слов Медведевой ТАСС.

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). «Динамо» — четвёртое. На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.