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Юрий Сёмин высказался о предстоящем финале Зимнего Кубка между «Спартаком» и «Зенитом»

Юрий Сёмин высказался о предстоящем финале Зимнего Кубка между «Спартаком» и «Зенитом»
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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин поделился ожиданиями от предстоящего матча между московским «Спартаком» и «Зенитом» в рамках Winline Зимнего Кубка РПЛ. Встреча состоится сегодня, 11 февраля.

Winline Зимний Кубок РПЛ . Финал
11 февраля 2025, вторник. 19:30 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Этот матч интересен для болельщиков. Турнир перед возобновлением чемпионата — положительный момент для подготовки. Это товарищеские матчи, в которых тренеры ищут лучшие варианты для себя: тестируют игроков, смотрят, кто в каких кондициях находится. Так и надо относиться к таким матчам.

Будет ли матч принципиальным? Принципиальность всегда есть, когда играют принципиальные футболисты. Игроки хотят быть в стартовых составах, на сборах им нужно себя хорошо зарекомендовать, чтобы тренер видел их в старте. Поэтому эти игры и нужны», — сказал Сёмин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, в турнире принимали участие шесть клубов РПЛ. На шестой строчке финишировало московское «Динамо», на пятой — «Ростов». Четвёртое место занял ПФК ЦСКА, который в очном матче за бронзу уступил «Краснодару». Первое и второе место разыграют «Спартак» и «Зенит».

Обладателем Зимнего Кубка РПЛ в 2023 и 2024 годах становился московский «Спартак».

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