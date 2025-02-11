Резиуан Мирзов поделился мнением о шансах «Спартака» на чемпионство в РПЛ

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов, ранее выступавший в составе московского «Спартака», поделился мыслями о шансах красно-белых на чемпионство в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги.

— Красно‑белые смогут стать чемпионами?

— Думаю, что да. «Спартак» среди фаворитов, это один из главных конкурентов «Зенита» за титул.

— За счёт чего можно победить «Зенит»?

— Можно и проиграть петербуржцам в очной встрече, но провести весенний отрезок лучше и выиграть чемпионат, это куда важнее. Концовка прошлого года показала, что «Спартак» готов бороться за чемпионство, и сейчас всё зависит от того, как они подготовятся зимой, — приводит слова Мирзова «Матч ТВ».

Московский «Спартак» после 18 туров Российской Премьер-Лиги располагается на третьем месте в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Краснодара» на два очка. В активе красно-белых 37 очков. «Зенит» находится на второй строчке. Команда из Санкт-Петербурга набрала 39 очков.

В нынешнем сезоне 31-летний Мирзов принял участие в 20 матчах «Химок» во всех турнирах, в которых забил три гола.