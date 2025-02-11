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Игрока «Зенита» Энрике подозревают в намеренном получении жёлтой карточки в матче Ла Лиги

Игрока «Зенита» Энрике подозревают в намеренном получении жёлтой карточки в матче Ла Лиги
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Полузащитник «Зенита» Луис Энрике попал под подозрения в намеренном получении жёлтой карточки в матче испанской Ла Лиги в 2023 году, когда бразилец выступал за «Бетис». Об этом сообщает издание UOL. По информации источника, Энрике получил чуть больше € 5 тыс. через несколько дней после игры, в которой заработал предупреждение.

Отмечается, что перевод средств вингеру сине-бело-голубых осуществил дядя футболиста «Вест Хэма» Лукаса Пакеты Бруно Толентино. Бразильские власти впоследствии подтвердили факт банковского перевода. Прокуратура рассматривала выдвижение обвинений в отношении футболиста «Зенита», но в итоге игрок не был включён в список обвиняемых, в то время как Толентино и его двум возможным сообщникам предъявлены обвинения по факту организации договорных матчей.

Напомним, «Зенит» объявил о переходе бразильского нападающего 20 января. Контракт футболиста сборной Бразилии с санкт-петербургским клубом рассчитан на четыре года с опцией продления на один сезон. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 22 млн.

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