Капитан «СКА-Хабаровск»: без жены и детей мне бы хватило на жизнь 30 тысяч рублей в месяц

Капитан «СКА-Хабаровск» Николай Покидышев ответил на вопрос о своих ежемесячных тратах в контексте недавнего заявления вратаря «Зенита» Евгения Латышонка. Голкипер заявлял, что ему ежемесячно хватило бы 30 тысяч рублей при условии проживания и питания на клубной базе. Покидышев признался, что ему тоже хватило бы этой суммы без жены и детей.

«Без жены и детей мне тоже хватило бы и 30 тысяч рублей на проживание. Если ещё и жил бы на базе, точно бы уложился в такую сумму.

Мне повезло, карьера пока достаточно ровная и каких-то сложных периодов, когда мне бы не хватало денег, у меня не было», — приводит слова Покидышева Metaratings.