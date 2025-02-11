Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Манчестер Сити — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
23:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это может сказаться на команде». Мирзов высказался о переменах в составе «Зенита»

«Это может сказаться на команде». Мирзов высказался о переменах в составе «Зенита»
Аудио-версия:
Комментарии

Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов высказался об изменениях в составе санкт-петербургского «Зенита».

«Из «Зенита» ушёл Клаудиньо, летом клуб покинет Вендел, и никто не знает, как он будет играть оставшиеся матчи. А ведь это ключевые футболисты, которые делали разницу. Так что это может сказаться на команде. Новичкам же ещё надо адаптироваться, на это может уйти много времени. Концовка сезона будет интересной как для команд из верхней части таблицы, так и из нижней. Мы точно не дадим вам скучать», — приводит слова Мирзова «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.

Материалы по теме
Резиуан Мирзов поделился мнением о шансах «Спартака» на чемпионство в РПЛ
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android