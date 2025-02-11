«Это может сказаться на команде». Мирзов высказался о переменах в составе «Зенита»

Полузащитник подмосковных «Химок» Резиуан Мирзов высказался об изменениях в составе санкт-петербургского «Зенита».

«Из «Зенита» ушёл Клаудиньо, летом клуб покинет Вендел, и никто не знает, как он будет играть оставшиеся матчи. А ведь это ключевые футболисты, которые делали разницу. Так что это может сказаться на команде. Новичкам же ещё надо адаптироваться, на это может уйти много времени. Концовка сезона будет интересной как для команд из верхней части таблицы, так и из нижней. Мы точно не дадим вам скучать», — приводит слова Мирзова «Матч ТВ».

По итогам 18 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона первое место в турнирной таблице занимает «Краснодар». Чёрно-зелёные набрали 39 очков — столько же у «Зенита». Тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (37 очков). На последних строчках турнирной таблицы расположились «Ахмат» и «Оренбург». Действующий чемпион России — санкт-петербургский «Зенит». Сине-бело-голубые выигрывали РПЛ шесть раз подряд за последние шесть лет.